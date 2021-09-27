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27.09.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Сроки поставок Mercedes из-за нехватки микрочипов растянулись на год

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Компания Mercedes не стала исключением и тоже пострадала от нехватки микрочипов. Из-за дефицита компонентов некоторым клиентам придётся ждать свой автомобиль более года.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Информация не конфиденциальная, её подтвердили в компании, причём не кто-нибудь, а глава Daimler Ола Каллениус:

"Спрос на Mercedes-Benz огромен, но мы сталкиваемся с ограничением производства. Для некоторых моделей сроки поставок больше, чем хотелось бы, и в некоторых случаях они превышают год", - цитирует топ-менеджера Reuters со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Каллениус остался верен своему прогнозу о том, что дефицит микросхем сохранится до 2023 года. Тем не менее, уже в 2022 году можно ожидать улучшения обстановки с комплектующими.

Ранее "РГ" рассказывала, что нехватка электронных компонентов пошла некоторым брендам, таким как Mercedes и BMW, на пользу: увеличенные сроки поставок и повышение стоимости на машины помогли маркам лучше понять своих клиентов. Так, выяснилось, что покупатель готов доплачивать и ждать, и эта стратегия будет использоваться компаниями в дальнейшем, даже после того, как будут преодолены последствия пандемии.

#Mercedes-Benz