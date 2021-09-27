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27.09.2021 15:23
Рубрика: В мире

Таиланд с 1 октября сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов

Власти Таиланда приняли решение сократить с 1 октября период изоляции для вакцинированных от COVID-19 путешественников с 14 до 7 дней.

Фото: Григорий Зименков/ТАСС
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Официальный представитель центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин отметил, что данное решение связано с улучшением эпидемиологической обстановки в королевстве.

А вот тем гражданам и иностранцам, кто не получил прививку, необходимо будет находиться на самоизоляции от 10 до 14 дней в зависимости от способа прибытия в страну: если прибыли самолетом или на судне - карантин составит 10 дней; путешественникам, прибывшим через сухопутную границу, придется находиться на самоизоляции 14 дней. ПЦР-тесты в обоих случаях нужно будет сделать в первый, восьмой-девятый, а также двенадцатый-тринадцатый дни, сообщает РИА Новости.

Отметим, что это уже не первый раз, когда власти Таиланда пытаются сократить срок обязательной изоляции. Например, 1 апреля карантин сокращали с двух недель до 10 дней, однако уже 1 мая было принято решение о возобновлении двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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