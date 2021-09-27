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27.09.2021 16:04
Рубрика: Легковые авто

Тайские таксисты начали выращивать на крышах своих машин овощи

Текст: Константин Руссов

Ограничения, введённые в Таиланде из-за распространения новой коронавирусной инфекции, нанесли тяжёлый удар по индустрии пассажироперевозок. Таксисты в отсутствии работы уволились и уехали на заработки в деревню. Одна из компаний в Бангкоке решила, что простаивающие автомобили, трансформированные в грядки, принесут больше пользы.

Фото: iStock
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"Это наш последний шанс. Мы выращиваем овощи на крышах такси вынужденно, так как нечем платить за кредит, который был взят на покупку этих машин в 2019 и 2020 годах. Эти автомобили просто стоят, поэтому мы решили, что они принесут больше пользы, если будут использоваться в качестве грядок", - рассказал Тапакорн Ассавалерткун, управляющий овощеводческим кооперативом Ratchaphruek Taxi Cooperative, в интервью France 24.

Таксопарк в основном состоит из Toyota Camry. На их крышах и капотах устанавливается бамбуковая рама с натянутым брезентом, который заполняет землёй. Среди выращиваемых культур есть баклажаны, острый перец и кабачки. Также в таксопарке разводят лягушек: бассейн для них изготавливается из старых покрышек и брезента. Всё выращенное используется для обеспечения продовольствием сотрудников компании, а излишки планируют продавать на рынке.

Работа таксопарков Бангкока в значительной степени зависит от туристического потока, который из-за пандемии и ограничений сошёл на нет.