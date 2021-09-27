Tesla подает в суд на владельца электрокара за посягательство на репутацию

Очередной прецедент с участием Tesla в Китае. На этот раз компания выступила против некоего господина Хана, который некоторое время назад приобрёл подержанный электрокар марки, оказавшийся на самом деле конструктором, собранным из частей разных машин. Он выиграл суд, но компания решением не довольна.

Подразделения Tesla Motors и Tesla подали против Хана иск за посягательство на репутацию, потребовав от него компенсации в размере 5.05 млн юаней, удаления контента, порочащего автопроизводителя, из соцсетей и принесения извинений.

Хан же считает, что ему извиняться не за что, более того, свои извинения ему должна приносить Tesla. В 2019 году он купил через официальный сайт Tesla подержанный электрокар Model S. В компании заявили, что автомобиль полностью исправен, не имеет структурных повреждений и скрытых дефектов.

Хан прибег к независимой экспертизе, которая показала, что задние стойка и крыло переварены. В Tesla отклонили запрос Хана на замену на новый автомобиль, после чего потребитель, естественно, обратился в суд. В декабре 2020 года Хан выиграл дело, но в Tesla с вердиктом суда первой инстанции не согласились и подали апелляцию. Заседание суда второй инстанции прошло 17 сентября, и дело снова выиграл Хан, который теперь обвиняется в том, что порочит репутацию бренда.

Ранее "РГ" рассказывала, что имеют место и фейки о низком качестве автомобилей Tesla: в начале лета стало известно, что несколько приятелей из Китая "залили" в TikTok видео с тем, как у электрокара отказывают тормоза. Tesla заставила пранкеров извиниться на камеру.