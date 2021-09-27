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Трейлер: Уилл Смит познает мир в проекте Даррена Аронофски

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    27.09.2021, 19:59
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ National Geographic Фото: youtube.com/ National Geographic
Фото: youtube.com/ National Geographic

Disney+ в декабре покажет первый эпизод шестисерийного документального сериала "Добро пожаловать на Землю" (Welcome to the Earth) с участием Уилла Смита ("Король Ричард", "Плохие парни", "Аладдин").

Фото: kinopoisk.ru
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Судя по трейлеру, размещённому на YouTube-канале National Geographic, съёмки велись с размахом. Кадры из пустынь, ледяных просторов, с вершины вулкана, из глубины подводного мира, водопады и леса сменяют друг друга в красочном калейдоскопе.

"Должен признаться, я никогда не карабкался на гору. Никогда не погружался в озеро. Я был в пещере однажды. Я начал думать, что упускаю что-то", - говорит Уилл Смит. Он признается, что на участие в проекте его вдохновили слова его бабушки: "Она говорила, что лучшие вещи происходят с тобой по другую сторону страха. Надеюсь, она была права".

Один из продюсеров проекта - Даррен Аронофски ("мама!", "Ной", "Черный лебедь").

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