Трейлер: Уилл Смит познает мир в проекте Даррена Аронофски

Disney+ в декабре покажет первый эпизод шестисерийного документального сериала "Добро пожаловать на Землю" (Welcome to the Earth) с участием Уилла Смита ("Король Ричард", "Плохие парни", "Аладдин").

Судя по трейлеру, размещённому на YouTube-канале National Geographic, съёмки велись с размахом. Кадры из пустынь, ледяных просторов, с вершины вулкана, из глубины подводного мира, водопады и леса сменяют друг друга в красочном калейдоскопе.

"Должен признаться, я никогда не карабкался на гору. Никогда не погружался в озеро. Я был в пещере однажды. Я начал думать, что упускаю что-то", - говорит Уилл Смит. Он признается, что на участие в проекте его вдохновили слова его бабушки: "Она говорила, что лучшие вещи происходят с тобой по другую сторону страха. Надеюсь, она была права".

Один из продюсеров проекта - Даррен Аронофски ("мама!", "Ной", "Черный лебедь").