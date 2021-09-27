Украинский газовый оператор грозит Венгрии остановкой транзита

Руководство "Оператора ГТС Украины" допускает, что после заключения контракта на поставку газа между "Газпромом" и Венгрией прокачка газа этой страны через украинскую газотранспортную систему может прекратиться. Об этом заявил 27 сентября глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, "Киев ожидает "значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину". Также, по словам Макогона, завершение строительства "Северного потока-2" "создает критические риски для существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года".

27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" подписали в Будапеште новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию на протяжении 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать от России по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Из них 3,5 миллиарда кубометров пойдут через газопровод "Турецкий поток" и Сербию, а еще 1 миллиард кубометров - через Австрию. В настоящее время значительная часть поставок газа в Венгрию идет через Украину.

Киев уже заявил, что обратится в Еврокомиссию на предмет соответствия нового соглашения между "Газпромом" и Будапештом европейскому законодательству. В свою очередь официальный Будапешт заявил, что все заявления и демарши Киева рассматривает как попытку вмешательства в венгерские дела.