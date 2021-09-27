В Алеппо боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии

В сирийской провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований попытались перейти линию соприкосновения с вооруженными силами Сирии с территории, подконтрольной ВС Турции. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Басельхайя. В результате ранения получили пятеро сирийских военнослужащих. Также пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, еще не менее 10 были ранены. Нападавшие отступили на исходные позиции.

Ранее в сентябре в сирийской провинции Дераа на юге страны произошел взрыв, жертвами которого стали семеро военнослужащих. Еще трое военных получили ранения. Теракт произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар.