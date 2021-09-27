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27.09.2021 12:18
Рубрика: ПДД

В Мосгордуме поддержали увеличение штрафов для водителей за нарушение тишины

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала законопроект об ужесточении ответственности водителей за нарушение тишины в ночное время. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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После рассмотрения законопроекта городскому парламенту рекомендовано принять его в первом чтении и при отсутствии поправок в целом, заявил председатель комиссии Александр Семенников. Также комиссия поддержала предложение об оснащении камер на дорогах шумомерами - такая мера позволит фиксировать нарушения тишины в автоматическом режиме.

Напомним, пакет поправок в городское и федеральное законодательство в начале сентября внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин. Поправки предусматривают усиление ответственности водителей за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Штраф за преднамеренное нарушение тишины предлагается увеличить в десять раз. При этом фиксировать нарушения смогут камеры фото- видеофиксации, оснащенные шумомерами. А автомобили с модифицированными глушителями, издающими сильный шум, предлагается задерживать и помещать на спецстоянку.

Кроме того, мэр предложил ввести "прогрессивный штраф". Если нарушение тишины будет допущено на машине с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил, то штраф будет увеличиваться на 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил свыше. Для мотоциклов предел мощности предлагается установить на уровне 50 лошадиных сил, а для грузовиков - на уровне 250.