В России запустили систему сертификата для покупки средств реабилитации

В России запущена работа системы электронных сертификатов. С ее помощью продавцы технических средств реабилитации (ТСР) могут подключаться к специально созданной информационной системе "Электронный сертификат" (ГИС ЭС), если банки, обеспечивающие эквайринг платежей этой торговой точки, поддерживают возможность работы с электронным сертификатом.

Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который представляет собой реестровую запись, информация о выпуске которой регистрируется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Электронный сертификат привязывается к банковской карте платежной системы "Мир".

Обладатель электронного сертификата сможет использовать его для оплаты товаров из той категории, на которую был выдан электронный сертификат. Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайрер.

"Все технологические условия для того, чтобы коммерческий сектор мог воспользоваться новым удобным сервисом и обеспечить своих потребителей возможностью получать господдержку при приобретении технических средств реабилитации - созданы", - отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Электронный сертификат позволит гражданину самостоятельно определять, на какой именно товар из той категории, которая рекомендована в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, направить средства.

Производителям и поставщикам ТСР внедрение электронного сертификата позволит участвовать в государственных программах обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации без участия в конкурсных процедурах.

Обладатель электронного сертификата сможет самостоятельно выбрать ТСР из каталога, сформированного Фондом социального страхования. Оформить электронный сертификат можно будет при личном визите в отделения ФСС и МФЦ, а также дистанционно через портал Госуслуг.