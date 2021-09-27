В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре

В городе Де-Мойн (штат Айова) три человека погибли, еще трое получили ранения в результате ссоры со стрельбой в спорт-баре. Об этом сообщает местная полиция.

По ее данным, перестрелка произошла между двумя людьми. Уезжая с места происшествия на своих машинах, предполагаемые виновники ссоры стреляли по толпе людей.

Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причины стрельбы выясняются, пишет РИА Новости.

Всего несколькими днями ранее в Теннесси произошла стрельба в супермаркете. В результате один человек погиб, 12 получили ранения.