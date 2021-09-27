В ТАСС открылся кабинет-музей Владимира Мусаэльяна

Новости

Путин поручил сократить число контрольных в школах 19:59
Президент поручил усовершенствовать систему оплаты труда учителей 19:58
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России" 19:55
Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома" 19:43
В ВОЗ сообщили, чего им не хватает для признания российской вакцины 19:34
"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал" 19:30
Украинский газовый оператор грозит Венгрии остановкой транзита 19:22
Около 330 искусственных сооружений возведут на М-12 19:20
Белгородские власти назвали условия для работы фуд-кортов 19:15
Володин ревакцинировался и призвал последовать своему примеру 19:07
В Москве парашютисты арестованы за прыжок на Ленинский проспект 19:03
Правительство Белгородской области отправлено в отставку 18:44
Стартовал Всероссийский учебный фестиваль RuCode 4.0 18:34
Создатели "Бетувакса" планируют объединить вакцины от гриппа и ковида 18:28
В округе Ставрополья ввели режим ЧС после взрыва газа 18:28
"Помощь по кредиту": мошенники обманули 120 человек на 15 млн руб 18:26
Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Думе защиту семьи и детей 18:21
Захарова назвала обращение Киева к Еврокомиссии по поводу газа "завистью" 18:20
Минтруд пропишет условия начисления компенсаций за детсад 18:14
На белгородском агрохолдинге зафиксирована вспышка АЧС 18:02
Более 7 млн доз второго компонента "Спутник V" доставлены за рубеж 18:00
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах 17:47
Разработчики сообщили, когда может стать доступна вакцина "Бетувакс" 17:42
В "Артеке" рассказали о новом уникальном лагере "Солнечный" 17:02
В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему в России растет популярность готовых блюд
Почему в России растет популярность готовых блюд
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 18:40
Рубрика: Общество

В ТАСС открылся кабинет-музей Владимира Мусаэльяна

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Если у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Москве до сих пор нет "своего" музея, то у его личного фотографа он появился. В штаб-квартире ТАСС 27 сентября на Тверском бульваре открыли кабинет-музей фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна, который проработал в агентстве около 60 лет.

Событие приурочили к 95-летию фотохроники ТАСС. Также 28 сентября - первая годовщина со дня смерти Мусаэльяна. Представлены снимки мастера политического фоторепортажа, его личные вещи и фототехника. Экспозиция, составить которую помогли родственники и коллеги, - не просто "склад вещей", она интерактивная: например, можно поднять трубку и услышать голос начальника охраны брежневской дачи. На рабочем столе - проявленные снимки и томик Эзопа, баснями которого Мусаэльян, как он сам уверял, вдохновлялся. Знаковые фотографии сопровождаются видеороликами с пояснениями от самого Владимира Гургеновича, который слыл великолепным рассказчиком. Музей совсем камерный и рассчитан на пять-семь гостей одновременно.

Фото: Евгений Люлюкин
В Малом театре - выставка фотографа Косарева, снимавшего Сталина, Рузвельта и Черчилля

Владимир Мусаэльян увлекался фотографией с детства, как и многие из его ровесников. После школы устроился слесарем на один из московских авиазаводов. В 1959 году он направил несколько снимков в журнал "Советское фото", где одну фотографию опубликовали. После этого его пригласили на стажировку в Фотохронику ТАСС. А 1 сентября 1960 года он стал ее корреспондентом. С 1967 по 1971 годы он освещал тематику, связанную с покорением космоса: работал в Звездном городке, снимал подготовку первых экипажей, запуски ракет. Хрестоматийным стал снимок, на котором командир космического корабля "Союз-9" Андриян Николаев и летчик-космонавт Валентина Терешкова читают книгу с дочкой Леной. На другой фотографии рядом два кумира двадцатого века - Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара. В 1969 году Мусаэльян стал личным фотографом Леонида Брежнева, сопровождал его в поездках по всему Советскому Союзу и во время официальных визитов за рубеж вплоть до смерти генсека в 1982-м. Это не только протокольная съемка, но и фото в неформальной обстановке, Брежнев обнимает внучку Вику, прицеливается на охоте, режется в домино с женой Викторией Петровной. "Товарищ Лучо снова с нами!" - кадр, на котором Леонид Ильич не скрывает бурной радости от встречи с лидером чилийских коммунистов Луисом Корваланом, которого спасли из застенков Пиночета. "Он создал образ человечной власти", - прокомментировал эту работу Мусаэльяна первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

Общество СМИ и соцсети РГ-Фото

Главное сегодня

Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году