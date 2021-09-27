В ТАСС открылся кабинет-музей Владимира Мусаэльяна

Если у генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Москве до сих пор нет "своего" музея, то у его личного фотографа он появился. В штаб-квартире ТАСС 27 сентября на Тверском бульваре открыли кабинет-музей фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна, который проработал в агентстве около 60 лет.

Событие приурочили к 95-летию фотохроники ТАСС. Также 28 сентября - первая годовщина со дня смерти Мусаэльяна. Представлены снимки мастера политического фоторепортажа, его личные вещи и фототехника. Экспозиция, составить которую помогли родственники и коллеги, - не просто "склад вещей", она интерактивная: например, можно поднять трубку и услышать голос начальника охраны брежневской дачи. На рабочем столе - проявленные снимки и томик Эзопа, баснями которого Мусаэльян, как он сам уверял, вдохновлялся. Знаковые фотографии сопровождаются видеороликами с пояснениями от самого Владимира Гургеновича, который слыл великолепным рассказчиком. Музей совсем камерный и рассчитан на пять-семь гостей одновременно.

Владимир Мусаэльян увлекался фотографией с детства, как и многие из его ровесников. После школы устроился слесарем на один из московских авиазаводов. В 1959 году он направил несколько снимков в журнал "Советское фото", где одну фотографию опубликовали. После этого его пригласили на стажировку в Фотохронику ТАСС. А 1 сентября 1960 года он стал ее корреспондентом. С 1967 по 1971 годы он освещал тематику, связанную с покорением космоса: работал в Звездном городке, снимал подготовку первых экипажей, запуски ракет. Хрестоматийным стал снимок, на котором командир космического корабля "Союз-9" Андриян Николаев и летчик-космонавт Валентина Терешкова читают книгу с дочкой Леной. На другой фотографии рядом два кумира двадцатого века - Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара. В 1969 году Мусаэльян стал личным фотографом Леонида Брежнева, сопровождал его в поездках по всему Советскому Союзу и во время официальных визитов за рубеж вплоть до смерти генсека в 1982-м. Это не только протокольная съемка, но и фото в неформальной обстановке, Брежнев обнимает внучку Вику, прицеливается на охоте, режется в домино с женой Викторией Петровной. "Товарищ Лучо снова с нами!" - кадр, на котором Леонид Ильич не скрывает бурной радости от встречи с лидером чилийских коммунистов Луисом Корваланом, которого спасли из застенков Пиночета. "Он создал образ человечной власти", - прокомментировал эту работу Мусаэльяна первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.