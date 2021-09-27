В условиях пандемии, компании продолжают выполнять инвестиционные программы

Результаты 17-го ежегодного рейтинга крупнейших российских оценочных компаний, подготовленного агентством RAEX по итогам 2020 года, демонстрируют снижение темпов роста на этом рынке - причиной тому стал карантин и связанное с ним падение экономической активности.

Совокупный доход ста крупнейших оценочных организаций (рэнкинг по объему выручки и результаты исследования доступны на сайте www.raex-a.ru) увеличился в 2020 году на 3,5 процента, а его объем достиг 8,4 миллиарда рублей. При годовой инфляции в 4,9 процента (Росстат) можно судить, что на рынке оценки очередная стагнация. Хотя совсем недавно этот рынок профессиональных услуг из нее выходил -рост здесь был более активным: по итогам 2019 года они составляли 14 процентов (при инфляции в 3 процента), в 2018 году - 6 процентов (инфляция 5,3 процента).

"Во время первой волны пандемии весь бизнес перестраивал процессы и осваивал удаленку. Не у всех наших заказчиков получалось адаптироваться быстро, как следствие - замедлились процессы, и уже во втором квартале 2020 года мы зафиксировали снижение объемов оценочных услуг. Небольшое падение было и в третьем квартале, но постепенно ситуация стабилизировалась", - рассказывает Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG.

"У оценочных компаний основная деятельность сотрудников в основном связана с работой за компьютером, поэтому в период пандемии им было не так сложно перестроиться на дистанционный формат работы. Но возникла пауза в работе судов, государственных корпораций, некоторых банков, арбитражных управляющих, а все они являются основными потребителями на рынке оценки. Это сказалось на спросе на оценку в апреле-мае прошлого года", - констатирует Ирина Комар, управляющий партнер компании "Профессиональная группа оценки".

Продолжает Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора "Центра независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС): "Оценка стоимости - это неотъемлемая составляющая экономики и большинства бизнес-процессов, поэтому их сокращение и замедление привело практически к прямо пропорциональному снижению активности у большинства оценщиков. Были наиболее пострадавшие отрасли (торговые центры, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, фитнес-индустрия, арендный бизнес коммерческой недвижимости), которые на долгое время вообще приостанавливали свою деятельность. Для таких клиентов ряд традиционных услуг по оценке стал просто не нужен. Зато актуальными стали иные консалтинговые и экспертные услуги, связанные с определением стоимости".

С большой вероятностью по итогам нынешнего года ситуация для оценочных компаний скорректируется - свидетельством этому служит результат опроса участников нынешнего рэнкинга. По данным 77 оценочных компаний, предоставивших RAEX данные о своей выручке за первую половину 2021 года, их суммарная выручка в сравнении с аналогичным показателем 2020 года увеличилась на 15 процентов.

В замедленном темпе

Непривычно медленными темпами в 2020 году росли доходы от услуг по оценке недвижимого имущества и услуг по оценке бизнеса - это самые крупные секторы оценки. Выручка здесь составила 2,64 млрд рублей и 1,885 миллиарда рублей соответственно, а ее рост по сопоставимым данным +5 процентов и -0,1 процента.

Доходы крупнейших оценочных компаний от оценки транспорта и оборудования в 2020 году составили 546,2 миллиона рублей, снизившись при этом по сопоставимым данным на 9 процентов, а выручка от услуг по переоценке основных фондов и активов (в том числе для целей отчетности по МСФО), снизилась и вовсе на 27 процентов и составила 314,1 миллиона рублей.

Пандемия вызвала паузу в работе судов, государственных корпораций, банков, арбитражных управляющих - основных потребителей на рынке оценки

Тем не менее даже в кризис ряд факторов для рынка оценки оставались неизменными. По словам партнера и директора департамента корпоративных финансов группы ALTHAUS Елены Шуваловой, существенная часть проектов по оценке бизнеса - это отчеты для целей сделок по слияниям и поглощениям. Согласно данным участников рэнкинга, выручка от оценки бизнеса в целях слияний-поглощений и купли-продажи активов составила в 2020 году как минимум 676 миллионов рублей; а в общем (по всем видам оценки) в этих целях их доход составил как минимум 1,4 миллиарда рублей.

Ощутимым драйвером спроса на оценочные услуги традиционно стало и кредитование, и оценка для целей залога - суммарно на этом участники рэнкинга заработали не менее 979 миллионов рублей. Спрос формировался в связи с залогами и перекредитованием. "Ряд наших клиентов столкнулся из-за ковида с резким снижением выручки и необходимостью реструктуризации займов и банковских кредитов. Работы по оценке проводились в рамках общего процесса реструктуризации займов и кредитов", - говорит Борис Яценко, партнер ФБК Grant Thornton.

В свою очередь, спрос на услуги оценщиков был также простимулирован ипотечным кредитованием, оценкой проблемных активов и для целей суда. "Однако здесь показатели средние, как и для прошлых лет, даже можно заметить просадку, поскольку многие судопроизводства были отложены по причине пандемии, а также имеются трудности к доступу проблемного имущества для проведения натурного осмотра", - поясняет Павел Русаков, генеральный директор компании "Московская служба экспертизы и оценки".

В перспективе оценка залогов может ужаться. "Будущее оценки для целей залога мы видим в автоматизированном скоринге и контроле стоимости типовых залогов. Если скорость обработки и принятия решений по автоматизированным скоринговым системам повысится, а точность будет иметь допустимые отклонения, то такие решения составят конкуренцию по эффективности внутренним службам банков. Для традиционных отчетов об оценке в данном бизнес-процессе места, скорее всего, не останется. Актуальной будет узкоспециализированная оценка для целей залога, востребованная в государственных банках, где в части сделок она по-прежнему остается обязательной", - считает Федор Спиридонов.

Спрос на цифровые сервисы в оценке отмечает и Максим Скатов, заместитель генерального директора компании "Мобильный оценщик": "Так, например, нами был разработан и запущен сервис по самоосмотрам, который позволил существенно сократить время на создание отчета об оценке и исключить из процесса выезд оценщика на осмотр объекта оценки".

Спрос на переоценку основных фондов (+МСФО) поддерживался в том числе и за счет контроля со стороны Центробанка в отношении активов финансовых институтов - в кризисный период нужны были объективные данные о бизнесе и активах. Кроме этого, потребность в оценке по МСФО формируется и под воздействием сделок с активами. "В период кризисных событий более крупные и сильные игроки получают возможность увеличить свой бизнес за счет поглощения более слабых и мелких. Возникает потребность в консолидации этих приобретений в свою МСФО-отчетность, и как следствие - проведение оценки всех их активов и обязательств в рамках процедуры Purchase Price Allocation. На примере нашей компании могу сказать, что в 2020 году объем портфеля проектов по оценке для целей МСФО-отчетности, связанных с сопровождением сделок M&A, вырос более чем на 30 процентов в сравнении с 2019 годом", - поясняет Александр Климов, партнер по оценке Crowe CRS Russaudit.

Нематериальные силы

Вопреки пандемии высокая динамика сохранилась в таких сегментах, как оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (НМА и ИС) и оценка инвестиционных проектов. По итогам 2020 года доходы участников рэнкинга здесь выросли на 35 и 27 процентов соответственно, составив 317,5 миллиона рублей и 208,5 миллиона рублей.

Для оценки НМА и ИС помимо традиционных драйверов спроса - растущая интеграция НМА в хозяйственную, учётную и инвестиционную деятельность, рост выручки участников рэнкинга был обусловлен и условиями пандемии. "На фоне распространения коронавируса развивались медицинская сфера и компании, предоставляющие дистанционные сервисы, в связи с чем возросло количество запросов на оценку программного обеспечения для телемедицины, а также для онлайн-обучения. Повышенное внимание к оценке НМА и объектов ИС проявляли и фармацевтические компании - разработчики вакцин и производители лекарственных препаратов. Мы, например, реализовали проект по оценке патента на вакцину от COVID-19 для НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи с целью дальнейшей передачи прав производителям", - делится опытом Юлия Белогорцева, партнер практики оценки и инвестиционного консалтинга группы "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ".

Оценка же инвестиционных проектов напрямую зависит от объема сделок по купле-продаже активов и бизнесов. "Среди наших клиентов спрос на оценочные услуги в рамках таких процессов остается достаточно стабильным. Несмотря на внешние условия, компании стараются продолжать выполнение своих инвестиционных программ. Мы ожидаем рост спроса на этом направлении по мере восстановления российской и мировой экономики после ослабления эпидемии COVID-19 и соответствующего роста инвестиционной активности", - говорит Борис Яценко.

Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG.

-Как трансформировался рынок оценки за последнее время и что происходит с профессией оценщика?

-Оценка - важный инструмент рыночной экономики. Однако сегодня в отрасли сложилась непростая ситуация, которая в то же время подготовила почву для перемен.

Всеобщий тренд на цифровизацию не обошел оценку стороной, он существенно стимулирует развитие рынка. Сдерживающим же фактором является все еще сохранившееся недоверие к оценочному сообществу.

Действительно, на рынке есть компании, в основном малоизвестные, которые проводят некачественную оценку и не дорожат репутацией. Этому способствуют существующие правила проведения закупочных процедур, где ключевое внимание уделяется цене, а также тенденции из прошлого. Например, лет десять назад заказать результат оценки было довольно просто, и у многих подобные представления сохранились до сих пор.

Однако рынок сильно изменился. Он стал меньше: сократились объемы оценки для залогов - банки взяли на себя эту функцию. Но при этом "очистился" благодаря комплексу мероприятий.

- Какие это мероприятия?

-Были внедрены дисциплинарные меры, позволяющие исключать оценщиков из отрасли за нарушение правил. Появились стандарты и требования: чтобы войти в профессию, необходимо начинать с должности ассистента, обучаться и подтвердить знания на экзамене. Кроме того, экзамены специалистам придется сдавать регулярно. Все перечисленное подводит к мысли, что настало время дать оценщикам проявить себя.

Профессия действительно меняется. С одной стороны, она требует больше узкоотраслевых знаний, с другой - становится более комплексной. Но в целом оценка по-прежнему важна и необходима, поскольку именно она является арбитражем сделки.

-Расскажите,отразился ли кризис прошлого года на бизнесе вашей группы,и какие результаты вы ожидаете в 2021 году?

-Для группы 2020 год в целом сложился успешно. В сегменте оценочного бизнеса по итогам года SRG показала рост, хотя он и не был постоянным впериодах.Во время первой волны пандемиивесь бизнес перестраивалпроцессы и осваивал удаленку. Не у всех наших заказчиков получалось адаптироваться быстро, как следствие - замедлились процессы, и уже во втором квартале мы зафиксировали снижение объемов оценочных услуг. Но постепенно ситуация стабилизировалась.

Важным стабилизирующим фактором для нас стало то, что у нас не произошло оттока клиентов.

В целом любую ситуацию, какой бы стрессовой она ни казалась, следует воспринимать как опыт и стараться извлекать из него пользу для бизнеса. Например, для нас стал полезным переход в онлайн, в том числе в части мероприятий. Завремя пандемии рынок привык к видеоконференциям и по достоинству оценил ихпреимущества. SRG не стала исключением -в этом году, 8 октября, мы проведем международную конференцию по оценочной деятельности (МКОД-2021) онлайн, ориентируясь на опыт прошлого года. Такой форматпозволилсущественно расширить географию участников и сделать мероприятие более доступным для оценочного сообщества.

Таким образом, мы стараемся постоянно искать пути развития и повышения экспертизы отрасли, работая, в том числе, над собственными продуктами и компетенциями. Безусловно, это ответ на вызовы времени. Но это ответ со знаком плюс: не оптимизация, не снижение темпов, а наоборот, продолжение повседневной работы, направленной на изучение потребностей рынка, обновление портфеля услуг, усиление команд, проработку и повышение потребительской ценности продуктов. Ожидаем, что выбранная стратегия естественного роста позволит нам усилить результаты прошлого периода.

- На чем вы сейчас акцентируете внимание в рамках развития вашей группы?

- Люди и кадровый потенциал всегда были и остаются основным ресурсом воценочном бизнесе. И мы не исключение: делаем ставку на развитие собственных экспертов, начиная с ассистентов. В то же время мы всегда "за", когда к нам приходят профессионалы с рынка. Как и в IT-сфере, стараемся создать для специалистов оценочной практики конкурентные условия труда: обучающие классы, систему грейдов, обеспечивающую понятный карьерный рост, наконец, интересные проекты, которые ценны для получения опыта.

- На ваш взгляд, актуальна ли тема цифровизации для сферы оценки?

- Цифровизация - вызов времени, которому надо соответствовать. Сегодня SRG вполне может назвать себя одной из самых технологичных компаний воценочной сфере. Мы создали удобный сервис для проведения точной оценки в ипотечном сегменте. Платформа называется"Легкая ипотека"и сегодня она установлена в большинстве ведущих банков. Система работает непрерывно 24/7, и мы стремимся к улучшению показателей. Это не что иное, как цифровая трансформация в части ипотечного рынка, где много типовых случаев, но при этом есть и уникальные проекты. Внедрение математических алгоритмов позволяет точно оценивать, проверять, помогать оценщикам делать их работу качественнее. Мы "прокачиваем" экспертизу вчасти сопровождения всей ипотечной сделки, агрегируя туда внешних участников. Насегодняшний день это оценочные и страховые компании.

В части коммерческой недвижимости SRG располагает достаточно большой базой данных и на текущий момент структурирует ее, создавая удобный инструмент для многофакторного анализа объектов недвижимости. Мы делаем аналитику рынка различных сегментов недвижимости во всех регионах, что дает возможность нашим клиентам оперативно получать актуальные сведения об объектах оценки и изменениях рынка. Наше решение уже используется в сегменте МСБ, оно удобно для банков - для них это возможность отдать оценку коммерческих объектов на аутсорсинг.

- Как вы в целом могли бы охарактеризовать текущую потребность банков в оценке?

- Поскольку оценка для целей залога не является обязательной, то в банковской системе есть три разнонаправленных вектора развития.

Часть банков располагает собственными службами, которые способны оценить типовые объекты и не перекладывать эти затраты на заемщика. Еще одна часть банков отдает оценку на аутсорсинг как непрофильную функцию, при этом развивает IT-сопровождение продукта с системными партнерами-оценщиками, внедряет системы автоматического скоринга стоимости, постоянно улучшая и ускоряя сервис, делая его максимально комфортным для заемщика, но оставляет контроль за собой. Сохраняется итрадиционная модель взаимодействия банка и оценщика, когда заемщик заказывает отчет за свой счет у аккредитованной компании и несет его в банк на проверку. Однако доля таких взаимоотношений сокращается.

При этом для работы с нетиповыми объектами, требующими специализированных отраслевых знаний, квалифицированной команды, смежной маркетинговой или строительной экспертизы, банки обращаются к консультантам-оценщикам.

Таким образом, будущее оценки для целей залога мы видим в автоматизированном скоринге и контроле стоимости типовых залогов. При этом понятие "типовые" будет постоянно расширяться. Если скорость обработки и принятия решений по автоматизированным скоринговым системам повысится, а точность будет иметь допустимые отклонения, то такие решения составят конкуренцию поэффективности внутренним службам банков.

- Какова же тогда роль оценщика в этих усложняющихся условиях работы?

- Основной вектор - слушать и слышать своего клиента. Понимать проблему ипредлагать решение на шаг вперед. Это значит, что архиважно и сегодня, и завтра смотреть не только на то, что ты хорошо делаешь, а на потребности рынка и адаптировать свой бизнес, продукты и услуги под них.

Одна из очевидных потребностей сегодня - комплексность продукта. Вот почему, например, наш бизнес уже давно перестал быть просто оценочным - мы превратились вконсалтинговую группу. Наша команда ведет активную работу над развитием комплексной экспертизы для банков. Помимо оценки мы можем предложить им, исходя из особенностей проекта, дополнительную техническую экспертизу, маркетинговые исследования, строительную экспертизу и другие услуги. Все эти компетенции связаны между собой и в результате позволяют предоставить банку полную картину по проекту с учетом возможных рисков, на основе которой можно принять эффективное решение. Развитие комплексности продукта влечет расширение команд во всех этих направлениях.

- Очевидно, что оценочная отрасль сегодня нуждается в поддержке - причем как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства. Какая работа ведется в этом направлении?

-Есть несколько способов поддержать отрасль. Один из них - изменение законодательства в сфере закупок. И здесь оценочному сообществу нужна помощь государства. Сейчас при госзакупках на оценочные услуги заказчик ориентируется в первую очередь на стоимость и в меньшей степени - на неценовые факторы: квалификацию, опыт, деловую репутацию и др. Соотношение составляет 60:40. Если удастся сделать так, чтобы неценовые критерии занимали до 70%, оценочная отрасль получит значительный стимул для развития. В рамках работы профильного комитета "Деловой России" мы стараемся инициировать эти изменения, и Минэкономразвития уже нас поддержало.

Еще один шаг - создание апелляционного органа при Минэкономразвития. В случае эффективной работы этого инструмента банки вполне могут присмотреться к нему, поскольку сейчас, когда они доказывают стоимость залогов ЦБ, у них нет аналога в досудебном регулировании. Да и ЦБ мог бы снять с себя часть нагрузки. Наверняка в этом механизме будут задействованы оценщики, что также поспособствует развитию отрасли.