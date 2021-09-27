Вышел тизер продолжения "Тайлера Рейка"

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Netflix представил на YouTube тизер-трейлер боевика "Операция по спасению 2" (Extraction 2). Это продолжение ставшей хитом прошлогодней ленты "Тайлер Рейк: Операция по спасению".
Крис "Тор" Хемсфорт к главной роли - несгибаемого / неубиваемого наемника, берущегося за самые опасные миссии - вернулся.
Поставил фильм режиссер первой части Сэм Харгрейв.
Братья Руссо вновь выступили сопродюсерами картины. Причем Джо Руссо, автор базовой истории, опять поработал над сценарием.
Даты релиза пока нет.