Вышел тизер продолжения "Тайлера Рейка"

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Братья Руссо вновь выступили сопродюсерами картины. Причем Джо Руссо, автор базовой истории, опять поработал над сценарием.

Крис "Тор" Хемсфорт к главной роли - несгибаемого / неубиваемого наемника, берущегося за самые опасные миссии - вернулся.

Netflix представил на YouTube тизер-трейлер боевика "Операция по спасению 2" (Extraction 2). Это продолжение ставшей хитом прошлогодней ленты "Тайлер Рейк: Операция по спасению" .