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Вышел тизер продолжения "Тайлера Рейка"

Новости
    27.09.2021, 11:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix представил на YouTube тизер-трейлер боевика "Операция по спасению 2" (Extraction 2). Это продолжение ставшей хитом прошлогодней ленты "Тайлер Рейк: Операция по спасению".

Фото: kinopoisk.ru
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Крис "Тор" Хемсфорт к главной роли - несгибаемого / неубиваемого наемника, берущегося за самые опасные миссии - вернулся.

Поставил фильм режиссер первой части Сэм Харгрейв.

Братья Руссо вновь выступили сопродюсерами картины. Причем Джо Руссо, автор базовой истории, опять поработал над сценарием.

Даты релиза пока нет.

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