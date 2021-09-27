Захарова назвала обращение Киева к Еврокомиссии по поводу газа "завистью"

Намерение Украины обратиться к Еврокомиссии, чтобы та оценила, насколько соответствует европейскому законодательству контракт на поставки газа, заключенный между Венгрией и "Газпромом", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "завистью". Об этом она написала 27 сентября в своем телеграм-канале.

Как пишет дипломат, "когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти".

Как заявил 27 сентября предправления "Газпрома" Алексей Миллер, Венгрия уже с 1 октября начнет получать газ "Газпрома" через "Турецкий поток" и газопроводы юго-восточной Европы. Это стало возможным после того, как "Газпром экспорт" и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов - до 4,5 миллиарда кубометров в год, срок действия каждого из них - 15 лет.