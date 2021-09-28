Американец больше двух месяцев ждал Bronco, а ему доставили разбитую машину

Автолюбитель в США заказал у дилера Ford внедорожник Bronco нового поколения, но не смог порадоваться покупке, поскольку дилер доставил машину в разбитом виде. Историю пострадавший потребитель описал на форуме фан-клуба Ford Bronco.

Машина была заказана 15 июля 2021 года, уведомление от дилера о прибытии автомобиля покупатель получил 21 сентября.

К письму продавец приложил фотографию, из которой следовало, что машину при доставке повредили, причем серьезно: ударили чем-то тяжелым переднюю частью крыши, разорвали металл стойки лобового стекла, разбили само стекло. В таких случаях восстановление автомобиля обычно крайне трудоемко. Виновата оказалась транспортная компания, которая доставляла автомобиль от завода к продавцу.

Дилер предложил разорвать контракт на автомобиль и заключить новый. Однако на Bronco в Северной Америке сейчас длинная очередь - производитель имеет более 100 тысяч предоплаченных заказов, положение усугубляется тем, что Ford время от времени внепланово останавливает производство из-за глобального дефицита электронных чипов. Поэтому продавец оговорился, что вновь купленный автомобиль не сможет доставить ранее лета 2022 года.

В итоге потребитель написал открытое письмо, адресованное лично председателю правления Ford Motor Биллу Форду. В нем американец призвал компанию видеть в потребителях не "кошельки, которые нужно опустошить", а живых людей, "любящих автомобили Ford", и попросил вмешаться в ситуацию, чтобы он смог получить уже оплаченный автомобиль как можно раньше, но в состоянии нового, а не разбитого.

Ford Bronco нового поколения построен на рамном шасси среднеразмерного пикапа Ranger T6 и серийно выпускается с лета 2021 года.