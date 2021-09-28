Американец раскритиковал фонари Mini из-за "неправильных" поворотников

Есть вещи, которые существуют, и вы не замечаете в них ничего необычного. Это длится до тех пор, пока кто-нибудь не обратит ваше внимание на них. Например, фонари автомобилей Mini с интегрированными поворотниками, которые при повороте налево мигают стрелочкой вправо, а при повороте направо - стрелочкой влево.

Об этом в заметке на сайте Jalopnik рассказал Джейсон Торчинский, который считает, что в данном случае дизайн проиграл.

Рисунок фонарей Mini Countryman стилизован под британский флаг, на котором основной крест пересекают по диагонали ещё две линии, образующие стрелочки. Они являются активными световыми элементами на машинах британской марки. Насколько сильно это может влиять на безопасность дорожного движения, неизвестно. Да, для камеры, которая анализирует только изображение, это может стать ложным сигналом, но для человека - вряд ли.

Тем не менее, запрос в Mini был направлен. И производителю было что ответить: "Mini выбрала фонари, стилизованные под Union Jack (альтернативное название британского флага - прим. "РГ"), чтобы подчеркнуть принадлежность к стране, в которой выпускаются автомобили. Что касается самого рисунка активированного поворотника, то для водителей, стоящих за Mini, не составит труда определить, в каком направлении будет двигаться автомобиль. У клиентов фонари наших авто не вызывают никаких опасений, дизайн был воспринят положительно, вопросов ни у кого не возникло".