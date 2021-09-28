Блогер разобрал мотор 1.8 для Lada: российских комплектующих почти нет

Александр Черкасов, который ранее препарировал кузов Lada Vesta, разобрал двигатель ВАЗ-21179 объёмом 1.8 литра, устанавливаемый на модели Vesta и Xray. Его вывод: "Крайне не рекомендую попадать с этим мотором в ремонт, иначе можно остаться без штанов с такими-то ценами на запчасти".

Черкасов утверждает, наглядно доказывая, что основная часть комплектующих - иностранного производства, соответственно, цены на них заметно выше аналогов.

Например, ремень ГРМ производства компании Contitech. Судя по маркировке, он сделан в Германии.

"Вот ездили всю жизнь на балаковских ремнях и горя не знали, неужто они чем-то хуже заграничных?", - пишет Черкасов в своём блоге.

Маслонасос и помпа изготовлены фирмой GMB, средняя цена на первую запчасть - от 6 до 10 тысяч рублей, водяной насос стоит в пределах 12 тысяч. Если "полетит" механизм поворота впускного распределительного вала, то выложить придётся от 60 до 100 тысяч рублей.

Деталями производства российских компаний, представленных в обзоре, стали блок мотора, голова блока и датчик детонации.