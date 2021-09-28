Блогер заплатил за Lamborghini купюрами по одному доллару

Всем известна любовь блогеров к продукции Lamborghini. Вот и Доусон Гёрли, автор YouTube-канала BigDawsTV, решил купить себе подержанный Lamborghini Huracan, как только разбогател. Доусон мечтал о суперкаре зеленого цвета и готов был потратить на него до 250 000 долларов. В качестве эксперимента заплатить за покупку было решено купюрами по одному доллару.

Задача оказалась не так уж проста, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно было раздобыть наличность.

Как оказалось, банки не держат больше 100 000 купюр достоинством в один доллар - все-таки объем хранилища ограничен, поэтому блогеру пришлось ездить за деньгами три раза. Купюры, сложенные в несколько чемоданов и коробки, едва-едва поместились в огромный багажник Chevrolet Tahoe.

Потом настал черед выбрать подходящий суперкар из имеющихся в наличии у ближайших торговцев. Идеальный Lamborghini Huracan ярко-зеленого цвета с небольшим пробегом был обнаружен в первом же автосалоне, куда заглянул Доусон. Да и цену продавец установил подходящую. Увы и ах, оказалось, что там вообще не работают с наличными. Блогер посетил еще два дилерских центра, но из представленных там машин не смог выбрать что-то подходящее.

На следующий день Доусон нашел белый Lamborghini Huracan с небольшим пробегом за 220 000 долларов, выставленный на продажу частным лицом. Мужчина был готов принять оплату мелкими купюрами, но случилось почти то же самое, что и в начале истории: банки не принимали больше ста тысяч купюр. В итоге Доусон накинул продавцу за хлопоты дополнительные 5000 долларов.