Будь заметнее на дороге - береги свою жизнь

Каждый третий наезд на пешехода случается в темное время суток. Об этом свидетельствует официальная статистика аварийности. По мере того, как с наступлением осени световой день сокращается, опасность угодить в эту самую статистику для пешехода возрастает. Самый очевидный способ минимизировать риски - добавить света. То есть властям - озаботиться подсветкой переходов, а самим пешеходам подумать о том, как стать заметнее для водителя.

Такая подсветка точно сделает заметным для водителя и переход, и пешеходов на нем. Фото: Александр Корольков

Вот если бы все наши дороги были освещены так, как, например, последний отрезок трассы М11 перед Санкт-Петербургом! Но пока это скорее фрагмент из светлого будущего. Настоящее мрачнее и опаснее. Большинство российских дорог освещены явно недостаточно. Иные и вовсе не имеют доступа к электричеству. Это при том, что, как мы уже говорили, недостаточное освещение дороги, в частности пешеходных переходов, - один из значимых факторов риска ДТП.

Впрочем, у этой проблемы есть множество вариантов решений. И в настоящее время многие из них активно осуществляются. Так, например, уже давно применяется дополнительная подсветка пешеходных переходов. Лампы устанавливают на верхней консоли над переходом. Таким образом, переход ярко выделяется на темном фоне улиц и становится хорошо различимым как для водителей, так и для пешеходов. Такую же подсветку используют и на регулируемых переходах. Там лампы загораются синхронно с зеленым сигналом. В результате у автомобилистов появляется возможность своевременно оценить ситуацию. Кроме того, дополнительно подсвечиваются знаки "Пешеходный переход". К такому решению прибегли, в частности, в Зеленограде. В Ялте в Крыму на всей протяженности объездной дороги установили светофоры с дополнительной подсветкой.

Конечно, есть и более современные решения, которые тоже активно внедряют. Так, Госавтоинспекция начала тестировать проекционные пешеходные переходы с интерактивной подсветкой. Специальный лазерный проектор светит таким образом, что и пешеходный переход, и пешеходы на нем отлично просматриваются в темноте и при любых погодных условиях, будь то дождь, снег или туман.

Сейчас такие переходы в ­тестовом режиме запустили в Краснодаре. А еще раньше они появились в Перми, Омске и Оренбурге. "При любой погоде водители и пешеходы легко увидят на дороге четкое изображение бело-желтого пешеходного перехода, - рассказывали ранее в УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. - Проекционная разметка может использоваться как альтернатива и как дополнение к традиционной разметке из термопластика".

По результатам тестирования будет проанализирована эффективность инновационного технического средства, определены участки улично-дорожной сети, где по условиям обустройства переходов наиболее целесообразно применение таких проекторов.

Еще одна новация - смарт-переходы. Такие появились в Вологде, Перми и подмосковном Красногорске. По обеим сторонам от перехода установлены столбы, на которых висят прожекторы. В темное время суток они отслеживают движение пешеходов по пешеходному переходу и подсвечи­вают их, пока они находятся на проезжей части. То есть буквально светят под ноги пешеходу и ведут его.

Даже регулируемый переход ночью может быть опасен, если не подсвечен. Фото: Сергей Михеев

Умный переход работает на основе технологии искус­ственного интеллекта и компьютер­ного зрения. Он определяет координаты и направ­ление движения пешеходов, учитывая изменения их скорости, вплоть до остановки и движения в обратном направлении.

Правда, неизвестно, сколько одновременно пешеходов по отдель­ности могут подсвечиваться. Движущийся луч света привлекает внимание водителей, и таким образом снижается аварий­ность на дорогах, - посчитали в подмосковном минтрансе.

Ну а что делать с теми участками, где, как мы говорили, даже электричества нет. Тут на помощь приходят солнечные батареи. Мощность батарей невелика, поэтому осветить сам переход в таких местах нет возможности. Но есть возможность сделать его более заметным, привлечь внимание водителей. Для этого наиболее часто используется светофор Т.7 - мигающий желтым светом фонарь над переходом.

Второй, более интересный и современный вариант стали применять в Подмосковье. Здесь уже более 100 пешеходных переходов оборудовали дополнительными светодиодными маячками, которые повышают безопасность дорожного движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Маячки монтируются в дорожное полотно на тех участках, где по техническим характеристикам невозможно построить линии освещения. И нет, это не светильники! Маячки предназначены исключительно для привлечения внимания водителя - точечные световые вспышки обозначают переходы преимущественно в лесных массивах, тем самым повышая безопасность пешеходов. Выглядит очень эффектно и действительно привлекает внимание. Вот так едешь ночью и вдруг видишь бегущие поперек дороги светлячки. Рефлекторно начинаешь внимательней вглядываться в то, что там впереди…

Эти маячки также работают от солнечной батареи, потребляют очень мало энергии и поэтому заряжаются даже в пасмурный день. Световой элемент в металлическом корпусе монтируется непосредственно в дорожное полотно, поэтому не создает никаких помех движению автомобилей.

Но это еще не все. Недавно в сети интернет было размещено два фото. Оба сделаны в темное время суток в пасмурную погоду. На одном у пешеходного перехода стоит подросток в желтом дождевике. На втором мы видим тот же переход, но уже без пешехода. Но фокус в том, что, оказывается, пешеход там есть! Причем на том же месте, где на предыдущем снимке стоял подросток в желтом дождевике. Только на втором снимке он одет в черный дождевик, и его попросту не видно.

В Правилах дорожного движения прописано обязательное использование пешеходами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращающих элементов. А для водителей прописана обязанность надевать при таких же условиях световозвращающий жилет. Однако, далеко не все эти требования выполняют.

Кроме того, они обязательны для выполнения только вне населенных пунктов. Но разве то обстоятельство, что пешеход находится в населенном пункте, делает его как-то заметнее на дороге? Определенно нет! Да еще эта любовь наших граждан к темной одежде… Одни руководствуются эстетическими предпочтениями, другие - практическими соображениями (раз темное, значит, немаркое), но почему-то все дружно игнорируют самый важный фактор - безопасность.

Между тем, если пешеход одет в светлую и яркую одежду, то в ближнем свете фар водитель заметит его на расстоянии 50 метров. Согласитесь, уже лучше! Но куда эффективнее световозвращающие элементы. При наличии таковых на одежде пешехода его видно на расстоянии 130 метров. А если световозвращающие элементы еще и расположены правильно, расстояние увеличивается аж до 400 метров. Правильно - это на ногах. Просто потому, что ближний свет фар освещает нижнюю часть тела. Апгрейдить ли свой сезонный гардероб с учетом этого знания - решать только вам. Мы только просвещаем, а подсвечиваете вы себя самостоятельно и добровольно.

Пешеход в светлой одежде в ближнем свете фар виден за 50 метров, в одежде со световозвращающими элементами - за 130 метров

Правда, была идея установить обязательное требование наличия световозвращающих элементов хотя бы на детской одежде. Но предложение не прошло. Во всяком случае, пока. Вся надежда - на здравый смысл и сознательность пешеходов. В конце концов, это вопрос личной безопасности. А личная она потому, что вы лично о ней заботитесь.

И если вам приходится идти в темное время суток по неосвещенной дороге, включите хотя бы фонарик на смартфоне. Это существенно повысит ваши шансы дожить до светлого будущего. План по освещению российских дорог внушает уверенность, что оно обязательно наступит.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".