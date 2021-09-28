Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов

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Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку в 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с начала дня выросла на 11% и составила 1031,3 доллара за кубометр.
Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.
В этом году "Газпром" поставил на зарубежные рынки 138,6 млрд кубометров, что на 17,4% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.