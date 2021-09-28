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28.09.2021 15:39
Рубрика: Власть

Венгрия согласовала с Еврокомиссией контракт с "Газпромом"

Текст: Алексей Чуриков
Власти Венгрии согласовали с Еврокомиссией детали контракта с "Газпромом". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Фото: REUTERS/Attila Husejnow / SOPA Images/Sipa USA
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Российский дипломат отметил, что ему неизвестны коммерческие детали этого соглашения. "Но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", - подчеркнул Чижов.

Напомним, накануне венгерские власти и "Газпром" подписали контракт на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год на 15 лет. Ожидается, что страна начнет получать газ уже с 1 октября через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы.

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