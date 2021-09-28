Депутаты выступили за активизацию деятельности по разработке союзных программ

Комиссия Парламентского Собрания по экономической политике признала в целом удовлетворительным исполнение бюджета Союзного государства в первой половине 2021 года. Заседание Комиссии в формате видеоконференции прошло в Москве и Минске, говорится в официальном сообщении пресс-службы Парламентского Собрания.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой концепций новых программ и мероприятий. В 2021 году из бюджета Союзного государства будут профинансированы 9 программ и 26 мероприятий Союзного государства.

Депутаты также обсудили тему формирования бюджета на 2022 год. Было отмечено, что на следующий год переходят 3 программы Союзного государства и 21 мероприятие, при этом новых утвержденных на данный момент программ нет. В результате, отметили парламентарии, бюджет на следующий год будет исполнен с профицитом. Впрочем, три программы сейчас находятся в разной степени готовности, поэтому размер профицита сейчас определить не представляется возможным, так как он может быть меньше рассчитанного.

При этом было отмечено, что далеко не полностью используются возможности и потенциал Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. В частности, недостаточно эффективно ведется работа по актуализации Примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, что в результате угрожает формированию расходной части бюджета на следующий 2022 год и далее. Депутаты констатировали, что для интенсификации работы в этом направлении можно гораздо более широко использовать результаты тех союзных программ, которые уже были завершены.

В заседании Комиссии Парламентского собрания приняли участие председатель Комиссии Сергей Митин, заместитель председателя Леонид Брич, члены Комиссии - Виктор Ананич и Игорь Комаровский. Также в мероприятии участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства, Минобразования РФ, Минсельхоза РФ, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, , Национальной академии наук Беларуси, ряда научно-исследовательских учреждений.