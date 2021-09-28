Девушка на Ford Bronco Sport сорвалась с горы и кувыркалась 120 метров

В американском штате Колорадо девушки поехали в горы на кроссовере Ford Bronco Sport, свернула не туда, а когда попытались развернуться, машина сорвалась в пропасть. О страшном случае рассказал на своей страничке в Facebook местный шериф.

Дело произошло на перевале Черный медведь, куда крайне не рекомендуется соваться без специально подготовленного внедорожника и соответствующего опыта. Ford Bronco Sport, напомним, построен на платформе модели Kuga, и несмотря на брутальный внешний вид, по сути является городским кроссовером. За рулем машины была девушка 23 лет, рядом с ней - подруга и собачка по кличке Чуи.

Как выяснили помощники шерифа, в какой-то момент девушки ошиблись и поехали не в ту сторону по тропе с односторонним движением. Поняв, что едут не туда, они решили развернуться.

Одна из девушек вышла из машины, чтобы направлять действия водителя, после чего машина покатилась, сорвалась с обрыва и 120 метров кувыркалась под горку.

Итог: двигатель оторвало, кузов весь измят, но пространство салона, кажется, осталось нетронутым. Девушка-водитель при падении вылетела из машины и получила серьезные травмы, а собачке Чуи повезло больше - она почти не пострадала.