Facebook попросил Таганский суд отсрочку от платежей штрафов в 26 млн рублей

Компания Facebook попросила отсрочку на платежи судебных штрафов в 26 млн рублей в России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

В сообщении отмечается, что представители Facebook. Inc 27 сентября - в последний день срока для добровольной уплаты штрафов - подали заявления об отсрочке исполнения постановлений. В американской компании, как рассказали в суде, сослались на "технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения штрафов".

В суде напомнили, что постановлениями мировoго судьи судебного участка N422 Таганского района компании было назначено в общей сложности 26 млн рублей в качестве штрафов.

Отмечается, что заявление с просьбой об отсрочке будет рассмотрено в судебном заседании на мировом участке в среду 29 сентября.

Накануне сообщалось, что иностранные IT-гиганты Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали многомиллионные штрафы, наложенные на них российским судом за отказ локализовать данные в России (переносить в РФ серверы с данными российских пользователей).

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные интернет-сервисы локализовать базы данных в срок до 1 июля. По данным надзорного ведомства, хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.