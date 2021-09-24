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24.09.2021 16:43
Рубрика: Происшествия

Twitter и Facebook обжаловали штрафы на общую сумму в 36 миллионов рублей

Текст: Владислав Куликов
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Таганском районном суде Москвы сообщили, что иностранные IT-гиганты обжаловали миллионные штрафы, наложенные за них российским судом за отказ локализовать данные в России.

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"Твиттер" (Twitter), "Фэйсбук" (Facebook) и "Вотсапп" (WhatsApp) обжаловали постановления мирового судьи 422-го судебного участка Таганского района г. Москвы, которыми на них наложены административные штрафы в общей сложности на 36 миллионов рублей", - сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда.

Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении в отношении WhatsApp LLC (принадлежит Facebook - прим.) было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей. Twitter и Facebook оштрафованы на 17 и 15 млн рублей, так как они ранее уже получали штрафы по 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей. Также, как напоминает ТАСС, 29 июля за данное нарушение была оштрафована на 3 миллиона рублей компания Google.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных до 1 июля. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.

Минувшим летом Госдума приняла закон, согласно которому владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны будут создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Новацию назвали законом "о приземлении иностранных компаний".

Принятые нормы предусматривают ряд "мер понуждения". В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрете на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жестких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

Цель нововведения в том, чтобы заставить IT-гиганты соблюдать российское законодательство и нести ответственность за нарушения.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Twitter Правительство Минцифры Роскомнадзор Законодательная власть Госдума

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