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28.09.2021 17:23
Рубрика: Общество

Игорь Чайка оказал помощь в масштабной реставрации музея Пушкина в Кишиневе

Текст: Лариса Розова
В столице Молдовы в доме-музее Александра Пушкина недавно завершился традиционный фестиваль "Бессарабская осень 2021". И само мероприятие, и масштабная реконструкция музейного комплекса проведены при поддержке Россотрудничества, а средства на восстановительные работы в размере 16 млн рублей выделил российский предприниматель Игорь Чайка, возглавляющий Общественный совет при федеральном агентстве. Как отметил директор музея Вадим Дрелинский, исторический памятник уникален тем, что является подлинным строением, в котором "жил и творил поэт".
Дом-музей Пушкина уже давно стал центром притяжения, где регулярно проводятся совместные российско-молдавские мероприятия. Фото: ТАСС Дом-музей Пушкина уже давно стал центром притяжения, где регулярно проводятся совместные российско-молдавские мероприятия. Фото: ТАСС
Дом-музей Пушкина уже давно стал центром притяжения, где регулярно проводятся совместные российско-молдавские мероприятия. Фото: ТАСС

Здание - флигель дома купца Наумова - долгое время находилось в плачевном состоянии, на что несколько лет назад обращал внимание даже президент Владимир Путин. Власти республики ограничивались лишь обещаниями выделить средства на реставрацию. Теперь благодаря помощи российской стороны и, в частности, Игоря Чайки, который подключился к проекту еще в 2020 году, музею возвращен его первоначальный вид, воссозданный в стиле классического бессарабского дома начала XIX века. При этом при проведении реставрационных работ, курируемых Минкультом России, использовались исключительно натуральные материалы, в том числе при замене оконных рам. Так, кровля выполнена из дорогостоящего канадского кедра. Из современного - система отопления, противопожарная и охранная сигнализации, позволяющие культурному объекту функционировать круглогодично.

Дом-музей Пушкина уже давно стал центром притяжения, где регулярно проводятся совместные российско-молдавские мероприятия. Сегодня каждый посетитель может почувствовать себя не только гостем, но и современником знаменитого поэта, окунувшись в его эпоху. Как напомнил Вадим Дрелинский, Пушкин оказался в Бессарабии во время южной ссылки, продлившейся с 1820 по 1824 год. Здесь из-под пера знаменитого поэта и писателя вышло почти две сотни произведений и начат роман "Евгений Онегин".

О том, насколько важно сохранение культурного и исторического наследия для связи поколений и укрепления отношений между близкими народами и странами, прекрасно знает Игорь Чайка. На заре своей карьеры общественного деятеля, будучи советником губернатора Московской области Андрея Воробьева, он организовал множество международных мероприятий, таких как фестивали Петра Чайковского, "Золотая карусель" и "Русский вкус". Несмотря на то, что тематика этих событий абсолютно разная, в них непременно принимали участие зарубежные представители.

Кроме того, с 2017 года Чайка входит в Координационный совет "Деловой России" и выступает бизнес-послом в Молдове и Приднестровье. Данная деятельность не ограничивается развитием сугубо деловых связей. Скорее, в ней преобладает гуманитарная составляющая - Игорь Чайка финансирует благотворительные проекты, оказывает адресную помощь, во время пандемии наладил поставку российской вакцины в Молдову, Приднестровье и Гагаузию. Одна из последних акций с участием предпринимателя - передача свыше 3,5 тыс. книг на русском языке библиотекам приднестровских Тирасполя, Рыбиц и Бендер.

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