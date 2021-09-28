Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции

Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси должен состояться не позднее февраля следующего года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания конституционной комиссии.

"Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Белорусский президент также отметил, что по предварительным итогам работы конституционной комиссии выработан вариант проекта новой Конституции. Лукашенко выразил благодарность всем членам комиссии "за ответственный подход к делу, неравнодушие, искренность и вовлеченность".

"Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции Основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения. Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа", - констатировал президент Беларуси.