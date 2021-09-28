В мире
28.09.2021 21:09
Текст: Алексей Чуриков

Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости Беларуси

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости страны после того, как покинет свой пост. Об этом он заявил на заседании расширенной конституционной комиссии республики.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Один из членов комиссии, генеральный директор белорусской научно-технологической ассоциации "Инфопарк" Владимира Басько, обратился с личной просьбой к Лукашенко, чтобы тот после ухода с поста "все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира" в Беларуси.

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" - цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Немногим ранее белорусский президент поблагодарил членов конституционной комиссии за проделанную работу и заявил, что референдум по новой редакции конституции Беларуси должен состояться не позднее февраля 2022 года.

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