Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости страны после того, как покинет свой пост. Об этом он заявил на заседании расширенной конституционной комиссии республики.

Один из членов комиссии, генеральный директор белорусской научно-технологической ассоциации "Инфопарк" Владимира Басько, обратился с личной просьбой к Лукашенко, чтобы тот после ухода с поста "все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира" в Беларуси.

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" - цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Немногим ранее белорусский президент поблагодарил членов конституционной комиссии за проделанную работу и заявил, что референдум по новой редакции конституции Беларуси должен состояться не позднее февраля 2022 года.