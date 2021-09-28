Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни

Подводя черту под дискуссией на расширенном заседании конституционной комиссии Беларуси относительно отмены в стране смертной казни, Александр Лукашенко согласился провести в стране соответствующий референдум. Правда, глава государства уточнил, что данный вопрос надо все-таки отнести в будущее. "Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - предложил президент, слова которого цитирует во вторник его пресс-служба.

Во время заседания член конституционной комиссии Сергей Дубков, сообщают новостные порталы, высказал мнение по поводу 24-й статьи действующей Конституции, которая предусматривает смертную казнь. Он считает, что в ней "заложена ментальная ловушка. С одной стороны, предлагаемые изменения в проекте усиливают традиционные ценности белорусского общества, которые базируются на христианских ценностях. Но при этом одна из фундаментальных христианских ценностей - право на жизнь - стоит в стороне. Получается, с одной стороны, мы усиливаем фундаментальные традиционные ценности. При этом опускаем вопрос о смертной казни", - сказал он.

Президент признался в этой связи, что его часто упрекали в том, что РБ - единственная в Европе страна, где не отменена или не введен мораторий на смертную казнь. Отвечая своим оппонентам, Лукашенко постоянно делает акцент на том, что не может "подписать указ вопреки тому, что было на референдуме" в 1996 году.

На Западе, пояснил Лукашенко, "слушали мою мотивацию, но сами просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали". Но президент, по его словам, не стал идти вопреки мнению народа. "Хотя если бы подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать, потому что народ принял на референдуме решение сохранить смертную казнь", - объяснил свою позицию глава государства.

Сейчас, уточнил он, разброс по данной теме большой. "Но если мы поднимем этот вопрос… думаю, что большинство за сохранение смертной казни", - прогнозирует белорусский лидер.