В Беларуси предложили провести отдельный референдум по смертной казни

Ставить вопрос об отмене в Беларуси смертной казни признано конституционной комиссией в настоящее время нецелесообразным. Об этом сообщил 28 сентября глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, комментируя итоги обсуждения у Александра Лукашенко предложений по изменению Основного закона страны.

По данному вопросу, уточнил юрист, предлагается в последующем провести отдельный референдум. Дело в том, пояснил он, что эта тема "не нашла единых подходов на заседаниях комиссии, связанный со статьей 24 Конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни".

В связи с этим члены конституционной комиссии пришли к выводу, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум по новой редакции Конституции, который планируется провести не позже февраля будущего года.

Глава конституционной комиссии, мотивируя данный вердикт своих коллег, назвал вопрос об отмене смертной казни "очень чувствительным для общества", напомнив, что он уже рассматривался на референдуме в 1996 году.

А "для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - пояснил Петр Миклашевич.