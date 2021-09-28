Макей: Против Беларуси развязана гибридная война

Беларусь оказалась втянута в геополитическую войну и продолжает оставаться мишенью для давления со стороны Запада, заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ОНН в минувший понедельник в Нью-Йорке глава МИД Владимир Макей.

Министр пояснил, что международный прессинг на десятимиллионную страну организован западной коалицией лишь потому, что ей "не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции", приуроченной к прошлогодним президентским выборам. В этой связи он вынужден был констатировать, что, несмотря на ежегодно звучащие в стенах ООН "всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации".

Министр откровенно признал, что его удивляет "изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий" в отношении Белоруссии - например, "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства".

Запад, полагает Макей, никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что "этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов". Он подчеркнул, что блицкрига по смене власти в РБ не получилось и, более того, Запад "очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями". "Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Белорусский народ, по его словам, един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства, и именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается, и в которой участвуют все слои населения страны.