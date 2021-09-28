Мясников развеял миф о растущем риске сердечного приступа из-за сна

Положение во сне никак не влияет на работу сердца. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя устоявшееся мнение о том, что привычка спать на левом боку повышает риск развития сердечного приступа.

"На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом", - заявил медик в эфире телеканала "Россия 1".

Медик также развеял другой устоявшийся миф о том, что быстрый и сильный кашель помогает предотвратить инфаркт. По словам Мясникова, единственный способ спасти больного - немедленно вызвать скорую помощь. "У вас есть два часа, 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", - подчеркнул специалист.

В ожидании врачей Мясников рекомендует уложить пациента или перевести в положение сидя, обеспечив свободный доступ кислорода. Кроме того, помочь способны препараты, разжижающие кровь.

Ранее Мясников назвал основными признаками инфаркта боль за грудиной, одышку, потливость и слабость. Среди неявных симптомов - боль в шее, плече или челюсти, изжога, вздутие живота, спутанность речи.