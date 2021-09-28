Минюст внес в список иностранных агентов ООО "Важные иноагенты"

Министерство юстиции России внесло в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты". Впрочем, в данном случае речь идет не совсем о СМИ: данное юридическое лицо было создано рядом граждан, уже внесенных в реестр, для соблюдения требований законодательства.

"Организация была создана российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр: Шлейновым Р. Ю., Аниным Р. А., Мароховской А. А., Долининой И. Н. и Шмагун О. В.", - сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минюсте, в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. Закон о СМИ обязывает физических лиц, внесенных в реестр СМИ-иноагентов, создать в течение одного месяца юридическое лицо и уведомить об этом факте Минюст.

"Согласно требованиям законодательства указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке", - пояснили в ведомстве.