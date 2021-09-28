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Новый постер "Что, если...?" и возможная развязка мультсериала Marvel

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    28.09.2021, 16:50
Текст:   Богдан Бобров

В Instagram-аккаунте мультсериала "Что, если...?" опубликован новый персональный постер, посвященный Альтрону, который смог.

Судя по изображению, в альтернативной реальности Marvel маниакальный робот завладел не только телом из вибраниума, которое в основном каноне MCU принадлежит Вижну, но и собрал себе полный комплект Камней бесконечности. Именно в таком виде он предстал в концовке предыдущего выпуска про вечеринку Тора.

Фанатское сообщество откликнулось на это очередной теорией о том, что в оставшихся двух сериях сезона благодаря концепции мультивселенной история из разрозненных зарисовок начнет наконец-то объединяться и выстраиваться в единый сквозной сюжет. Одним из наиболее интересных вариантов развития событий называется встреча зомби-Таноса и прокачанного Альтрона-Вижна.

Восьмой эпизод выйдет на Disney+ уже завтра, 29 сентября.

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