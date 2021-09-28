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28 сентября 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 28 сентября 2021 года № 121-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. В пунктах 10.3, 10.4, 11.2, 12, 14 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" слова "30 сентября 2021 года" заменить словами "31 октября 2021 года".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 31 октября 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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