Песков оценил реакцию Киева на контракт "Газпрома" и Венгрии

Новый долгосрочный контракт Венгрии и РФ на поставку газа в страну в обход Украины не нарушает ничьи права, и оснований для истеричной реакции Киева нет. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о долгосрочном соглашении между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd и российским "Газпромом" - контракт был заключен на поставку газа в обход Украины. Киев обратится в Европейскую комиссию с жалобой по этому поводу.

Украинская сторона не вправе вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта, подчеркнул Песков.

Он объяснил, что новый контракт будет гарантировать "надежные, предсказуемые, ритмичные поставки" "голубого топлива" в Венгрию. Маршруты будут использоваться тоже надежные и выгодные для обеих сторон.

"Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - заверил он, добавив, что о нарушении каких-либо прав речи также не идет.

По оценке Пескова, "подобная акция" украинских властей не заслуживает ответа со стороны РФ.

"Нет, это не так, - заявил он, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт России и Венгрии направлен на оказание давления на Украину. - Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать "голубое топливо" для того, чтобы кого-то наказывать".

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Владимир Путин заявлял о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если это будет экономически целесообразно. "Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", - уверен представитель Кремля.

Кроме того, российская сторона не отвергала возможности возобновления Украиной прямых закупок газа и готова эта обсуждать, заявил он. По словам Пескова, эта готовность неоднократно озвучивалась.