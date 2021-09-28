Певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми и сексуальном насилии

Поставлена промежуточная точка в деле влиятельного чернокожего певца, автора песен и продюсера Ар Келли, лауреата трех премий "Грэмми".

По сообщению прокуратуры Нью-Йорка, которое транслирует NYT, 54-летний исполнитель, согласно вердикту присяжных, признан виновным по всем предъявленным ему статьям обвинений - в рэкете, торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в педофилии и в десятках изнасилований.

Оглашение приговора состоится в мае следующего года. По совокупности певцу могут грозить десятки лет тюремного заключения. Сторона Ар Келли уже заявила, что собирается обжаловать судебное решение.

Роберт Сильвестр Келли родился в 1967-м в Чикаго. Карьеру начал в 1992 году, выступая с группой Public Announcement.

Согласно Billboard, Ар Келли - наиболее успешный певец 90-х по числу синглов, попавших в американский топ-40.

Одну из "Грэмми" - за лучшую песню к фильму - Келли взял за трек I Believe I Can Fly, звучащий в первом "Космическом джеме".

Ранее рассчитанный на женскую аудиторию канал Lifetime представил масштабный документальный фильм о данном скандале.