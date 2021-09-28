Новости

"Она очень опасна": вышло видео о злодейке фильма "Веном 2" 13:02
Культовый фантастический сериал "Вавилон 5" полностью перезапустят 12:20
Умер номинант премии "Оскар" Джон Грегори 11:51
В Израиле умер вокалист советского ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев 11:34
Netflix опубликовал сцену из "Уборщицы" с Маргарет Куэлли 11:28

Певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми и сексуальном насилии

Новости
    28.09.2021, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ RKellyTV Фото: youtube.com/ RKellyTV
Фото: youtube.com/ RKellyTV

Поставлена промежуточная точка в деле влиятельного чернокожего певца, автора песен и продюсера Ар Келли, лауреата трех премий "Грэмми".

Фото: kino-teatr.ru
Актера Данилу Шевченко увезли с детского спектакля на "скорой"

По сообщению прокуратуры Нью-Йорка, которое транслирует NYT, 54-летний исполнитель, согласно вердикту присяжных, признан виновным по всем предъявленным ему статьям обвинений - в рэкете, торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в педофилии и в десятках изнасилований.

Оглашение приговора состоится в мае следующего года. По совокупности певцу могут грозить десятки лет тюремного заключения. Сторона Ар Келли уже заявила, что собирается обжаловать судебное решение.

Роберт Сильвестр Келли родился в 1967-м в Чикаго. Карьеру начал в 1992 году, выступая с группой Public Announcement.

Согласно Billboard, Ар Келли - наиболее успешный певец 90-х по числу синглов, попавших в американский топ-40.

Одну из "Грэмми" - за лучшую песню к фильму - Келли взял за трек I Believe I Can Fly, звучащий в первом "Космическом джеме".

Ранее рассчитанный на женскую аудиторию канал Lifetime представил масштабный документальный фильм о данном скандале.

Новости

Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Фото: Риналь Мухаметов в сериале-триллере "Там, где растет полынь" 27.09.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома" 27.09.2021
Появились первые кадры "Операции "Мясной фарш" с Колином Фертом 27.09.2021
Вышел трейлер "взрослого" мультсериала от авторов "Гравити Фолз" 27.09.2021
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока 26.09.2021
Умер саксофонист Джеймса Брауна и Вана Моррисона Пи Ви Эллис 26.09.2021
Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер 26.09.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Актера Данилу Шевченко увезли с детского спектакля на "скорой" 27.09.2021
Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке 27.09.2021
Модель Линда Евангелиста заявила, что ее изуродовали медики 24.09.2021