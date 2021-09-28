"Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" ("Ю. А. Гагарин") успешно пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" на Международной космической станции. Операция была произведена в 16:04, трансляция велась на сайте "Роскосмоса".

Это первый пилотируемый корабль, который пристыковался к "Науке", вошедшей в состав МКС 29 июля.

Операцию по отводу корабля от станции, облету и стыковке в ручном режиме проводил командир корабля российский космонавт Олег Новицкий" с бортинженерами Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

Во время облета космической станции Дубров также выполнил детальную съемку поверхности российского сегмента МКС.

Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перестыковка была необходима для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет". К нему 5 октября должен пристыковаться корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту.