По 1 млн рублей и больше: на какие машины дилеры делают безумные наценки

Реальные цены на автомобили в большинстве случаев будут сильно отличаться от тех, что называет производитель. Как правило, конечную сумму представитель дилерского центра соглашается назвать лишь при личном визите в салон.

Однако авторы портала Авто.ру попытались узнать без очного знакомства с менеджером автосалона, каких границ могут достигать дилерские наценки. Числа оказались впечатляющими. Больших скидок на премиальный сегмент уже нет в помине. Торговаться можно лишь не за самую популярную модель.

Начнем с самых головокружительных прайсов. Здесь можно упомянуть две модели. Во-первых, Hyundai Santa Fe: в комплектации Prestige при базовой стоимости в 2,969 миллиона рублей дилер был готов продать за 3,99 миллиона. В дополнительные опции входила заводская начинка - третий ряд сидений, помощники Smart Sense, а также всякие мелочи вроде тонировки задних стекол, ковриков, защитной стеки радиатора.

Еще одна модель, наценка на которую почти достигла миллионной планки, - это Genesis GV80 в комплектации Luxury с трехлитровым дизельным двигателем. Дилер оценил автомобиль в 7,1 миллиона рублей вместо заводских 6,15 миллиона. В эту наценку вошел заводской пакет Advanced Smart Sense, сигнализация с автозапуском, защита картера и прочие не самые дорогие опции.

Наценку в 800 тысяч рублей в автосалоне берут за Land Cruiser Prado в комплектации "Элеганс". И почти столько же - за комплектацию "Комфорт". Допоборудование примерно то же - тонировка задних стекол, обработка днища и прочее.

Почти такую же наценку берут и за Mercedes-Benz GLE Coupe 350d. Правда, в случае с истинным премиумом сумма была разная и сильно зависела от списка "допов". При базовой стоимости в 7,89 миллиона рублей автосалон был готов расстаться с автомобилем за 8,5 - 9,4 миллиона рублей.

Популярная модель Kia Carnival нашлась в одном из московских автосалонов в комплектации Prestige. При заявленной производителем цене в 3,26 миллиона рублей дилер выставил прайс в пределах 3,6 миллиона. Сюда входит все та же сигнализация, коврики, защита картера и радиатора, тонировка. А вот комплектация Premium в другом салоне стоила уже 4,174 миллиона вместо заводских 3,54. Кроме вышеперечисленных "допов" сюда поставили видеорегистратор и керамическую защиту кузова.

До 500 тысяч рублей сверху придется заплатить, например, за Kia Sorento с дизельным двигателем в комплектации Premium. Примерно такая же наценка встречается на Lexus RX. Причем, представители автосалона были не готовы обсуждать детали по телефону и настаивали на личном визите. Такой же порядок наценок встретился и в случае с BMW 520i. При базовой стоимости в 4,2 миллиона рублей в столице не удастся купить его дешевле 4,7 миллиона.

Ходовой переднеприводный Volkswagen Tiguan в комплектации Respect с двигателем 1.4 TSI и 6 ступенчатой DSG производитель предлагает за 2,13 миллиона. В московском автосалоне за него хотят уже 2,5 миллиона. Сюда входят коврики, автосигнализация и зимний пакет.

А вот, например, наценка на Toyota Camry оказалась на фоне других предложений не столь впечатляющей. Правда, речь идет не о московских автосалонах - там все на уровне. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде дилер был готов продать Camry почти по заводской цене - 2,4 миллиона рублей.