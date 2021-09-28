Новости

В МВД сообщили о гибели двух человек при обрушении перехода в Пермском крае 06:54
Малайзия планирует организовывать морские круизы "в никуда" 06:29
В Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили 05:49
Посольство РФ: В США решение о въезде привитых "Спутником V" не принималось 05:26
Пропавшие в Приморье туристки вышли к людям 05:22
В Приморье отправили в колонию шофера, из-за которого рухнул мост 05:10
Премьера фильма "Небо" о гибели летчика Пешкова в Сирии перенесена на ноябрь 05:00
Главу района в Забайкалье задержали за злоупотребление полномочиями 04:56
Роспотребнадзор: COVID-19 может проявляться лишь проблемами с ЖКТ 04:47
Республиканцы в сенате заблокировали законопроект о лимите госдолга США 04:17
На поиски пропавших в Приморье туристок отправили беспилотники 04:03
Врач-инфекционист Тимаков высказался о сроках окончания пандемии COVID-19 03:46
Экипаж МКС осуществит перестыковку "Союза МС-18" к модулю "Наука" 03:21
Слуцкий: США могут пойти по пути "вакцинной дискриминации" 02:41
Сеул сообщил о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря 01:58
Пушков: В Европе никто не боится угроз Украины 01:39
УЕФА отменил наказание клубам-создателям Суперлиги 01:07
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для вызова экстренных служб системы "112" 00:59
В посольстве в Испании возмутились баннерами о русских девушках 00:38
Генконсул РФ заявил о продолжении политики "визового сдерживания" в США 00:12
"Локомотив" выиграл первый матч под руководством Никитина 27.09.2021
"Панцирь-С1" сбил в Сирии беспилотник, попытавшийся атаковать авиабазу РФ 27.09.2021
Более 183 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 27.09.2021
Минцифры: Выбор поисковика по умолчанию в гаджетах останется за пользователем 27.09.2021
Путин поручил развивать в регионах школьный туризм 27.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 05:26
Рубрика: Власть

Посольство РФ: В США решение о въезде привитых "Спутником V" не принималось

Посольство России в США прокомментировало информацию, распространенную The Washington Post, о том, что США могут отказать во въезде иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает РБК.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Финляндии готовы впускать привитых "Спутником V" людей без тестов

Как подчеркнули дипломаты: посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. "Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось", - отметили в посольстве, добавив, что утечки в СМИ не комментируют.

США, в случае введения запрета на въезд в страну иностранцев, вакцинированных российским препаратом "Спутник V", пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Об этом ранее заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, нет никаких оснований для подобных решений. Слуцкий подчеркнул, что эффективность и безопасность "Спутника V" доказана не только специалистами, но и применением на практике.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Пушков: В Европе никто не боится угроз Украины
Президент поручил сократить число контрольных в школах
"Панцирь-С1" сбил в Сирии беспилотник, попытавшийся атаковать авиабазу РФ
Врач-инфекционист Тимаков высказался о сроках окончания пандемии COVID-19
Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника