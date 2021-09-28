Посольство РФ: В США решение о въезде привитых "Спутником V" не принималось

Посольство России в США прокомментировало информацию, распространенную The Washington Post, о том, что США могут отказать во въезде иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает РБК.

Как подчеркнули дипломаты: посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. "Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось", - отметили в посольстве, добавив, что утечки в СМИ не комментируют.

США, в случае введения запрета на въезд в страну иностранцев, вакцинированных российским препаратом "Спутник V", пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Об этом ранее заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, нет никаких оснований для подобных решений. Слуцкий подчеркнул, что эффективность и безопасность "Спутника V" доказана не только специалистами, но и применением на практике.