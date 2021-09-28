Слуцкий: США могут пойти по пути "вакцинной дискриминации"

США, в случае введения запрета на въезд в страну иностранцев, вакцинированных российским препаратом "Спутник V", пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию в The Washington post.

По его словам, оснований для подобных решений - ноль. Слуцкий подчеркнул, что эффективность и безопасность "Спутника V" доказана не только специалистами, но и применением вакцины на практике. "Однако мы видим весьма явные попытки "задвинуть" "Спутник V", не дать российской вакцине получить одобрение на уровне ВОЗ", - отметил глава комитета.

Продолжаются спекуляции и на политической почве. Последний пример: ограничение перемещения по Страсбургу для членов делегации РФ на сессии ПАСЕ. Слуцкий напомнил, что власти Франции пошли на дискриминационное разделение национальных делегаций на так называемые "зоны". Российская делегация попала в "красную зону" лишь из-за того, что прививки "Спутником V" не признаются на уровне европейских регуляторов. В таких условиях делегация РФ предпочла участвовать в работе осенней сессии дистанционно.

"Вакцинный занавес" не должен опускаться, как на пространстве самой широкоохватной европейской организации, так и вообще в мире", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской вакцины "Спутник V" помогли его стране провести наиболее быструю и успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса. "Я бы сказал, что без "Спутника" это было бы невозможным", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что российский препарат хорошо себя показал в предотвращении распространения инфекции.

Сегодня "Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Только за последние две недели за рубеж отправлены более семи миллионов доз второго компонента "Спутника V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.