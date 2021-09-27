Более 7 млн доз второго компонента "Спутник V" доставлены за рубеж

За две недели за рубеж отправлены более 7 млн доз второго компонента российской вакцины "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что его получили более 20 стран.

Ранее в РФПИ сообщали о временных задержках поставок второго компонента вакцины "Спутник V" иностранным партнерам.

Сегодня препарат одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Сейчас также поданы документы на регистрацию детской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказали в Минздраве. Она отличается меньшей концентрацией действующего вещества. Это связано с тем, что у детей иммунный ответ формируется гораздо интенсивнее, чем у взрослых.