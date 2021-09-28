Пушков: В Европе никто не боится угроз Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией.

В Европе угроз Украины никто не боится - и меньше других Венгрия, написал российский сенатор в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Венгрия жестко критикует Киев за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это. Так, Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться.

Пушков подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к контракту России и Венгрии: она просто обязана выполнять его как транзитная страна, иначе сама нарушит условия контракта с "Газпромом". "Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее "соответствующие" угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны", - заключил сенатор.

Напомним, в понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до 2036 года. Стороны договорились, что "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Соглашение вступит в силу 1 октября. Через 10 лет условия контракта могут быть пересмотрены. В прошлом году Венгрия импортировала из России 8,6 миллиарда кубометров газа.