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28.09.2021 22:05
Рубрика: Культура

"Донбасс Опера" привезла в Москву оперу Верди

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
В Москве VI фестиваль "Видеть музыку", что патронирует Ассоциация музыкальных театров России при поддержке и министерства культуры и Фонда президентских грантов, набирает обороты. Начались показы оперных спектаклей. Ростовский музыкальный театр представил "Турандот" Пуччини на Новой сцене Большого театра, а "Донбасс Опера" - "Бал-маскарад" Верди на подмостках "Новой Оперы".
"Турандот" Ростовского музыкального театра стилизует нашу зависимость от IT-технологий и светится неоновыми огнями. Фото: Предоставлено Фестивалем "Видеть музыку" "Турандот" Ростовского музыкального театра стилизует нашу зависимость от IT-технологий и светится неоновыми огнями. Фото: Предоставлено Фестивалем "Видеть музыку"
"Турандот" Ростовского музыкального театра стилизует нашу зависимость от IT-технологий и светится неоновыми огнями. Фото: Предоставлено Фестивалем "Видеть музыку"

Фестиваль еще молод, но уже славен тем, что предоставляет возможность региональным коллективам побывать с такими заманчивыми гастролями в столице при полной свободе выбора репертуара самими гостями. Фестиваль становится идеальным зеркалом творческих возможностей, предпочтений и вкуса всех участников форума. Кстати, ныне в афише почти полсотни спектаклей - мюзикл/оперетта, балет/современный танец и, конечно, опера.

Фото: Иван Федосеев /Академический театр драмы имени В. Савина
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Географические соседи Ростов-на-Дону и Донецк показали очень похожие и разные постановки одновременно. "Турандот" в постановке Павла Сорокина хочет быть философской и современной, отчего стилизует нашу зависимость от IT-технологий и светится неоновыми огнями (художник Вячеслав Окунев), а "Бал-маскарад" от режиссера Юрия Лаптева в золоченых интерьерах, пышных костюмах с париками - образец рутинерского театра. И если постановку пуччиниевской оперы разгадываешь как еще одну загадку своенравной китайской принцессы, то шедевр маэстро итальянской революции в данном случае обходится без какой-либо интриги.

Но обе партитуры предъявляют серьезные требования к мастерству исполнителей. И тут стало понятно, что оба театра выбирают названия, как говорится, "не на певцов". И у Донецка есть тому печальное оправдание: страшно в наше время понимать, что есть театры, где жизнь строится по прифронтовым правилам, а самые важные указатели в здании это не "на сцену", а "в бомбоубежище".

У "Бала-маскарада" вообще трудная сценическая судьба. В основе ее сюжета подлинное историческое событие - убийство заговорщиками шведского короля Густава III в 1792 году во время бала-маскарада в Шведской опере. Либретто Антонио Соммы на текст Эжена Скриба подвергалось неоднократной цензорской правке. Во спасение своего сочинения Верди перенес действия оперы в Новый Свет, а король превратился в американского губернатора Ричарда, а граф Анкарстрём, его убийца, - в его друга Ренато. Между ними - Амелия (Элона Коржевич), вымышленная в историческом контексте героиня - супруга Ренато (Владислав Лысак), но влюбленная в Ричарда (Андрей Кривохата). И погиб он не по политическим мотивам, а за то, что полюбил чужую жену. Все по-оперному, где любовь без фатального финала любовью не считается.

И публика понимающими аплодисментами приветствует артистов. Объяснимо, почему в хоре физически не хватает людей, солисты очень условно справляются с вверенными им партиями, а дирижер Юрий Парамоненко не смог сделать так, чтобы певцы постоянно не расходились с оркестром. Но в труппе есть интересная певица - сопрано Элона Коржевич. Хотя Амелия, партия, что не подходит природе ее лирического голоса, но она была нежной и трогательной в этом образе, и таким образом, певица, кажется, проявляет верность своему родному театру.

У ростовчан, конечно, нет подобных проблем за стенами театра. Но мистика, что есть на сцене, не чувствуется в пуччиниевской музыке в их постановке "Турандот". Плотный оркестр сложен для всех исполнителей ведущих партий и даже хора. Но под дирижерской палочкой Андрея Иванова оркестр просто заглушает голоса. Но Павел Сорокин создал стильный спектакль-ребус, свидетельствующий о жизненной необходимости поиска взаимопонимания между людьми.

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