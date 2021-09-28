ГИБДД Москвы проведет рейд "Пешеход"

Во вторник сотрудники столичного ГИБДД проводят рейд "Пешеход", сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил пешеходами, но достанется и водителям, которые не уступают им дорогу на пешеходных переходах.

Сегодняшний день для рейда выбран не случайно. Основная причина аварий с участием пешеходов - переход проезжей части в неположенном для этого месте. На такие ДТП приходится 49 процентов от всех наездов. При этом самый аварийный день недели в Москве по количеству наездов - вторник.

По итогам 8 месяцев этого года 31% ДТП приходится именно на наезды на пешеходов. Это 1666 случаев из 5321 аварии. В них погибло 86 человек.

На прошлой неделе наезды на пешеходов даже опередили по количеству столкновения транспортных средств. Их зафиксировано 70, против 68 столкновений. 22 из них произошли на пешеходных переходах.