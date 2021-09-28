Из Волги выловили шесть километров браконьерских сетей

Турнир по вылову бесхозных сетей из Волги в Рыбинске проходил уже в восьмой раз. Традиционный месяц его проведения - май, но в этом году из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. А это в итоге повлияло и на количество участников: на воду в конечном счете были спущены четыре лодки, хотя в прошлые годы их бывало и больше десятка.

Главный организатор и вдохновитель турнира, председатель ярославского отделения межрегиональной общественной организации "Союз рыболовов" Ирина Лебедева признает, что с каждым годом брошенных рыболовных сетей в Волге энтузиасты обнаруживают все меньше и меньше, что, конечно, не может не радовать. Но проблема все равно существует. И в следующем году рыбинские борцы с сетями планируют провести вылов два раза - весной и ближе к осени.

Как рассказали в филиале ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС", который все эти годы финансово поддерживает мероприятие, по правилам проведения турнира команды рыболовов-любителей из двух-трех человек вылавливают на обозначенной организаторами акватории брошенные, бесхозные рыболовные сети и их фрагменты, а также прочие запрещенные орудия лова и мусор любыми траллирующими предметами - кошками, якорями, любыми другими самодельными приспособлениями. Победитель определяется по общей длине выловленных сетей и количеству запрещенных орудий лова. Весь улов передается представителям Рыбоохраны для утилизации.

- Рыбаки используют для вылова сетей специальные снасти - так называемые кошки, - объясняет суть процесса Ирина Лебедева. - Они сделаны из тяжелого металла и прикрепляются к лодке на длинной веревке. Важно, чтобы лодка шла на очень слабом ходу, потому что, если на большой скорости кошка за что-то зацепится, человека просто выбросит в воду. Поэтому все участники у нас обязательно обеспечиваются спасательными средствами и проходят инструктаж.

По словам известной рыбинской рыбачки, очищение реки от сетей - дело очень непростое, а главное - грязное.

- Сетки вытаскивают с тухлой рыбой, которая, возможно, лежала в воде не один год. Все это сначала складывается на лодки, и потом их приходится отмывать. Не каждый даст свою лодку пачкать. Поэтому участники турнира - действительно фанатики этого дела.

Победителями только что прошедших соревнований стали отец и сын Пуньковы - Евгений и Виталий. Их семейная команда "Бакен" собрала четыре мешка фрагментов сетей. Второе место - у Леонида и Сергея Пенкиных, третье - у команды "Гудок" (Валерий Крюков, Андрей Лебедев и Игнат Бекелев). Одновременно на берегу убирали мусор воспитанники клуба юных моряков и участники движения "Волонтеры-медики". В общей сложности добровольцы в этот день вытащили из Волги в Рыбинске шесть километров сетей и собрали с прибрежной территории 120 килограммов мусора.

Кстати, глядя на рыбинских энтузиастов, аналогичную акцию по сбору бесхозных браконьерских сетей в этом году провел расположенный на берегу Рыбинского водохранилища отель. Более того - этим опытом активно интересуются другие волжские регионы.

- Когда узнают - тоже загораются. Но проблема в том, что все это не очень легко организовать, - сетует Лебедева. - А если нет инициативных общественников, готовых этим заниматься, то это сделать практически невозможно. Когда я восемь лет назад запускала турнир, было очень сложно.

Все дело в том, что браконьерские сети - орудие преступления, следовательно, изымать их из воды без санкции на то нельзя.

- Это должны делать только уполномоченные люди - Рыбоохрана или полиция. Иначе получается, что мы уничтожаем орудие преступления, - объясняет председатель отделения "Союза рыболовов". - Мне говорили, когда я начинала: как вы можете проводить такой турнир, если это все нельзя вообще трогать? Пришлось выходить на природоохранную прокуратуру. Наше мероприятие согласовывается со всеми заинтересованными ведомствами, на нем обязательно присутствует представитель Рыбоохраны. Строго говоря, мы проводим турнир по вылову бесхозных сетей и их фрагментов. То есть убираем мусор, потому что на самом деле многое из выловленного уже трудно назвать сетями, это обрывки. Но в случае обнаружения целой большой сети из нее, во-первых, выпускается вся рыба и мы это снимаем на камеру. А во-вторых, сеть передается Рыбоохране, а та уже проводит с ней все необходимые действия.

Кстати

Ирина Лебедева поделилась хорошей новостью: в прошлом году из выловленной большой браконьерской сети участники турнира выпустили "настоящую живую стерлядку". А значит, видовой состав волжской рыбы в районе Рыбинска становится разнообразнее.