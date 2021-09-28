Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.09.2021 11:04
Рубрика: Легковые авто

Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества

Текст: Виктория Чернышева

Департамент транспорта Москвы сообщил о жалобах от водителей на сообщения в Viber, отправителями которых являются якобы представители технической поддержки "Московского паркинга".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
В Москве начали тестировать камеры для выявления шумных машин

Мошенники заявляют о необходимости обязательной сверки данных, просят добавить номер в контакты и интересуются фактом оплаты парковки с 2017 по 2020 год.

"Мы не запрашиваем информацию у пользователей и не пишем со сторонних номеров в мессенджеры. Пожалуйста, будьте бдительны и не отвечайте на такие сообщения, а лучше добавьте номера в черный список", - заявили представители Дептранса в своем канале в Telegram.

ГКУ "Администратора Московского парковочного пространства" подтвердило факт мошенничества. В заявлении АМПП говорится, что таким образом злоумышленники пытаются получить персональные данные водителей. Защита от них одна: ничего не сообщать и заблокировать абонента.

- Всю актуальную информацию о парковках водители могут узнать на сайте "Московского паркинга" или в официальных соцсетях, - уточнили в АМПП.