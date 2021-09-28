Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества

Департамент транспорта Москвы сообщил о жалобах от водителей на сообщения в Viber, отправителями которых являются якобы представители технической поддержки "Московского паркинга".

Мошенники заявляют о необходимости обязательной сверки данных, просят добавить номер в контакты и интересуются фактом оплаты парковки с 2017 по 2020 год.

"Мы не запрашиваем информацию у пользователей и не пишем со сторонних номеров в мессенджеры. Пожалуйста, будьте бдительны и не отвечайте на такие сообщения, а лучше добавьте номера в черный список", - заявили представители Дептранса в своем канале в Telegram.

ГКУ "Администратора Московского парковочного пространства" подтвердило факт мошенничества. В заявлении АМПП говорится, что таким образом злоумышленники пытаются получить персональные данные водителей. Защита от них одна: ничего не сообщать и заблокировать абонента.

- Всю актуальную информацию о парковках водители могут узнать на сайте "Московского паркинга" или в официальных соцсетях, - уточнили в АМПП.