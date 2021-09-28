В Москве начали тестировать камеры для выявления шумных машин

В столице начали тестировать автоматические комплексы, которые выявляют слишком шумные автомобили и мотоциклы, сообщает ЦОДД.

Первый такой комплекс расположен в районе Чистых прудов. Камера оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами. В постановлении о штрафе будет включена панорамная фотография с траекторией проезда машины и информация об уровне шума, замеренном в нескольких точках по ходу движения. В материалах, которые камера предоставит инспектору для вынесения штрафа, будет прилагаться и видеоролик, чтобы была возможность убедится в правомерности наказания.

Но это не означает, что завтра такие камеры начнут штрафовать. Во-первых, она должна пройти сертификацию в Росстандарте. А чтобы провести такую сертификацию необходимо установить пороговые значения шума в законодательстве. Сейчас ГОСТ предусмотрены такие значения для легковушек и мотоциклов - 96 дБ. Но только для лабораторных испытаний. На улицах шум несколько отличается от лабораторных условий.

Сейчас за эксплуатацию автомобиля с превышением уровня шума статьей 8.23 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа 500 рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой увеличить этот штраф минимум в десять раз. То есть установить минимальный размер пять тысяч, а далее в зависимости от мощности автомобиля. Мосгордума сейчас рассматривает это предложение.

Здесь тоже есть одно "но" - региональное законодательство не может противоречить федеральному. А в федеральном законе, КоАП, штраф уже установлен в размере 500 рублей. То есть чтобы сурово наказывать автовладельцев за очень шумные автомобили, в первую очередь необходимо внести изменения в федеральный КоАП.

К самим камерам тоже много вопросов: каким образом из двух одновременно проехавших под камерой машин она выберет ту, которая с прогоревшим глушителем? Или принцип будет такой: не обжаловал штраф - виноват? Тогда те, кто будет выносить такие штрафы, захлебнутся в потоках жалоб.