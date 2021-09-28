В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство

В Москве во вторник вынесли приговор по громкому делу - мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь (13 лет на момент преступления) в сексуальное рабство. Тимирязевский районный суд столицы приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима.

Жительница Тюмени разместила объявление в интернете о том, что готова отдать свою дочь мужчине за один миллион рублей. При этом сексуальные услуги сразу оговаривались. "Покупателем" выступил оперативник, и женщину, прибывшую в Москву с дочкой, задержали во время "сделки". "После получения денежных средств, а также передачи ребенка покупателю женщина была задержана", - сообщали в Следственном комитете РФ.

Согласно решению суда, "Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ".

По вмененной статье "торговля людьми" - "в отношении несовершеннолетнего" и "в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного" подозреваемой грозило от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее в ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и заявила, что на преступление пошла из-за тяжелого материального положения.