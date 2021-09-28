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28.09.2021 03:47
Рубрика: Общество

В России появился учебный хаб

Текст: Ольга Воскресенская
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Российское общество "Знание" открыло первый в стране образовательно-просветительский хаб для студентов и школьников. По словам организаторов, это первая такая программно-аппаратная платформа в России. Пока хаб работает на два регион а - Москву и Ярославскую область.

Сейчас он объединяет общество "Знание", Ярославский государственный технический университет, лицей N 86 в Ярославле и школу N 12 города Рыбинска Ярославской области. Пробный запуск хаба прошел еще весной: тогда первую лекцию преподавателей из Москвы прослушали студенты из Ярославля. Технически все сработало. Программная поддержка проекта строится на базе решений Cisco для образовательной сферы при поддержке системного интегратора CTI.

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В чем преимущество хаба? Чем эта система отличается от обычных видеотрансляций?

- Эффект присутствия и контакт преподавателя с учащимся - максимальный, - рассказала "РГ" заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Любовь Духанина. - Во время лекции ученик не просто наблюдает за "статичным" педагогом в "окошке", а видит, как он передвигается по аудитории, чертит на доске.

Камеры автоматически наводятся на говорящих, поэтому одновременно можно вступить в диалог или проконсультироваться "с глазу на глаз". Преподаватели и слушатели становятся участниками единой интерактивной образовательной среды: могут делиться данными, организовывать опросы, вместе рисовать, редактировать документы.

В будущем общество "Знание" планирует открыть подобные образовательные центры и в других регионах России. Любовь Духанина подчеркнула, что в регионах стоит большая проблема нехватки педагогов. "В среднем нехватка только учителей математики - 30 процентов, - заявила она "РГ". - А хаб позволит учащемуся в любой точке страны получить доступ к лучшему преподавателю".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Ярославская область

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